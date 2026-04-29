Antonio Couceiro, presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, sobre el absentismo laboral: "De seguir con esta tendencia va a ser un verdadero cáncer para la economía"

La Cámara de Comercio de A Coruña cerró 2025 con un resultado positivo y superávit presupuestario, números que presentó este miércoles en una rueda de prensa celebrada en su sede. Invirtió más de cinco millones en programas de apoyo empresarial y al empleo. Más de 1.700 empresas y alrededor de 4.000 particulares se beneficiaron de ello. "El resultado del ejercicio de 2025 fue positivo, con un superávit presupuestario positivo y con un resultado en la cuenta de explotación también positivo que nos permitió y nos está permitiendo afrontar sin ningún tipo de deuda comercial ni financiera toda esa serie de inversiones que estuvimos haciendo a lo largo de estos ejercicios", comenta Manuel Galdo, su director general.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Antonio Couceiro, reconoce el problema estructural que supone el alto absentismo laboral. Admite que las PYMES (Pequeñas y Medianas empresas) tienen más problemas para suplir esas bajas y recuerda a qué grupos de edad afecta más. Esa carga de trabajo recae en los trabajadores y repercute negativamente en la productividad. "La evolución del absentismo laboral ha ido creciendo de forma sostenida y afectando en general a todas las empresas pero que tiene diferente incidencia en la PYME que en la gran empresa. También se constata que hay un absentismo muchísimo mayor en los trabajadores de menos de 35 años que en los de más de 35 años porque esto es un problema que de seguir con esta tendencia va a ser un verdadero cáncer. Couceiro mostró su apoyo al plan de la Xunta de Galicia para paliar el absentismo laboral: "Animo al presidente (Alfonso) Rueda a avanzar y liderar ese plan e intentar el máximo consenso con todos los agentes económicos y sociales". El plan de la Xunta para combatir el absentismo laboral en Galicia busca reducir el impacto de las bajas por incapacidad temporal, que alcanzan una duración media de 82 días y tienen un coste superior a los 2.000 millones de euros anuales para la economía gallega.

NUEVAS INICIATIVAS de la cámara de comercio

La Cámara presentó además tres iniciativas desarrolladas entre finales de septiembre y principios de año dentro del plan estratégico 2021-2027: "A finales de enero inauguramos el Club Cámara Noroeste que se está convirtiendo en un referente empresarial. Queremos que el nombre sea no solo vinculado a Coruña sino al noroeste peninsular y que tenga influencia. Inauguramos también en septiembre el centro de formación y asumimos la demarcación de Ferrol.

El impulso tanto para los emprendedores como para los trabajadores vuelve a estar entre las partidas económicas clave para la Cámara de Comercio. "Para los programas de creación de empleo se dedicaron 3,1 millones de euros, a los programas de emprendimiento casi 3 millones y transferencias de programas de apoyo a empresas para innovación y nuevas tecnologías como consecuencia de la creación de programas europeos prácticamente un millón de euros", resume Galdo. El director de la Cámara lanza, además, un mensaje tranquilizador de cómo estaban afectando las exportaciones de empresas gallegas a Estados Unidos y al Golfo Pérsico.

"Dos grandes focos que son Estados Unidos y el Golfo Pérsico dentro de lo que supone las exportaciones gallegas no son una parte relevante. En Estados Unidos ahora están anulados en principio los aranceles. Las empresas se van adaptando. En el Golfo Pérsico estuvimos viendo diferentes niveles. En un principio hubo una paralización total de las exportaciones pero curiosamente estamos haciendo certificados de origen de exportación prácticamente en los niveles normales", explica Manuel Galdo.