Andrés recibió el alta de su tumor el Día Contra el Cáncer: "tengo una oportunidad"

Este 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Galicia es una de las comunidades con mayor incidencia de esta enfermedad en España. En 2021 se diagnosticaron cerca de 20.000 nuevos casos. El 42% son mujeres y el 58% hombres.

EL CASO DE ANDRÉS RÍOS

Una de las personas que recibió la peor de las noticias durante este año esAndrés Ríos. Este periodista coruñés, director del diario DxT Campeón, es una persona activa y deportista. Nada le hacía sospechar de un problema serio de salud. El año pasado, dijo en la revisión médica anual que tenía un pinchazo en la garganta, y el doctor le aconsejó que fuese al otorrino.

El diagnóstico fue claro y directo: era un tumor maligno. Él quedó en shock y allí empezó la carrera, el tratamiento. Primero para ponerle nombre y apellidos a este pasajero indeseado. Luego, para intentar desahuciarlo. De momento, lo ha conseguido controlar. Casualidades de la vida, este viernes Andrés ha recibido el alta médica, casi un año después de que su vida diese un vuelco.

El destino quiso que hoy, #DíaMundialContraElCáncer, mi médico me de alta, después de cumplirse un año de detectarme un tumor maligno.





UNA OPORTUNIDAD TRAS MUCHOS ALTIBAJOS

Está "muy feliz", pero llegar al momento de no tener células cancerígenas no ha sido un camino de rosas. Ha habido muchos "altibajos" y "momentos muy duros". "Pasé dos meses bastante mal, ingresado en Oncología", relata. Él tiene claro que "tuve suerte, la suerte que otros no tuvieron"

Ahora Andrés tendrá que revisarse mensualmente porque "el cáncer está ahí acechando", pero sabe que tiene "una oportunidad". El cáncer ha sido una revolución y le ha hecho replantearse su forma de tomarse la vida, de "disfrutar de otra manera" pensando más en el presente.

DESIGUALDADES FRENTE AL CÁNCER

Andrés expresaba en redes su "admiración a los que trabajan a diario para buscar soluciones" contra el cáncer. Personas o entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que este año ha centrado su campaña anual en la inequidad en esta enfermedad, las desigualdades en los tratamientos o la prevención según las condiciones de vida. Tanto los ingresos como la ubicación.

Manuel Aguilar, presidente de la entidad en A Coruña, lo deja claro. Aunque "el cáncer es igual para todos", "en ocasiones el código postal influye más que el código genético", tanto en prevención, como atención o los resultados de investigación.

4 de febreiro, Día Mundial Contra o Cancro.



4 de febreiro, Día Mundial Contra o Cancro.





Según la AECC, más de 1500 personas en Galicia se encuentran en situación laboral de riesgo por un diagnóstico de cáncer. En su mayoría trabajan por cuenta propia, están en paro o cuentan con rentas inferiores al Sueldo Mínimo Interprofesional. De hecho, en la provincia de A Coruña la entidad atendió 250 unidades familiares que precisaron atención social por un diagnóstico de cáncer.

LOS TUMORES MÁS PREVALENTES

El cáncer colorrectal es el tumor más diagnosticado en Galicia, seguido por próstata, mama, pulmón y piel. Pero luego hay "muchísima tipología de cánceres", por lo que Aguilar incide en que "pedir que la investigación llegue a todos los cánceres" es otro factor contra la desigualdad actual.

La prueba de sangre oculta en heces sirve para detectar de forma precoz el cáncer de colon y en Galicia está implantada para toda la población entre 50 y 69 años. Sin embargo, la tasa de participación ciudadana ha sido solo el 46% en los últimos dos años. Detectar este tipo de cáncer en un estadio temprano puede ser determinante, por eso desde la Asociación animan a la población gallega a acudir a estos cribados. Estos tumores, detectados en estadíos prematuros, tienen un "pronóstico excelente".

LA PREVENCIÓN Y LA INFORMACIÓN

La prevención es otra de las armas que debemos grabarnos a fuego para intentar evitar el cáncer. Todos los expertos son unánimes en que los buenos hábitos de vida son aliados importantísimos. Y es que el sedentarismo, la obesidad, el alcohol y, por supuesto, el tabaco son muy buenos amigos del cáncer.

Para resolver dudas, Aguilar recuerda que "el doctor Google siempre tiene contraindicaciones. Por eso recuerda que la AECC dispone de de un teléfonode información gratuito, que funciona 24 horas todos los días del año. Es el 900 100 036,