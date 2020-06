Alvedro recupera en julio todas sus conexiones excepto con Londres y Valencia

El aeropuerto de Alvedro no llegó a "cerrar ni un sólo día" durante el estado de alarma, según su director, Jesús Campo, aunque sólo trabajaba "a demanda" de las compañías aéreas. Ahora, en este mes de julio recupera casi todas sus conexiones. Mañana comienza a operar Iberia con una frecuencia todos los días a Madrid, el viernes ya se podrá volar a Sevilla desde A Coruña y este sábado estaremos conectados con Palma de Mallorca, Tenerife y Las Palmas. La próxima semana, en concreto, el domingo, 12 de julio recuperaremos la conexión con Barcelona. Se retomarán los vuelos con Bilbao a final de mes pero no con las mismas frecuencias. No hay fecha prevista, por el momento, para que se recuperen las conexiones con Londres, el "único destino internacional del aeropuerto" y con Valencia.

Será, en palabras de Campo, una "recuperación gradual" después del "parón y el precipio en las cifras". De hecho, calcula, al igual que la asociación de compañías aéreas, que tardaremos entre 2 y 3 años en recuperar la operatividad que teníamos antes de que comenzara la pandemia. Lo "importante" sería, asegura el director del aeropuerto que "el pasajero empiece a ganar en confianza" para recuperar la afluencia de usuarios.

En principio, la crisis no aplazará las inversiones previstas para este año en el aeropuerto como la instalación del balizamiento de la cabecera sur o mejoras en la parada del bus para ampliar su capacidad. El aeropuerto de Alvedro cuenta en esta nueva normalidad con todas las medidas de seguridad e higiene con incremento del servicio de limpieza. También se está preparado para la llegada de turistas extranjeros cuando se retome la conexión con Londres con medios como cámaras termográficas.