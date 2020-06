Alfonso Molina, totalmente cortada por los trabajadores de Alu Ibérica

Las protestas de Alu Ibérica se dejan sentir este jueves en A Coruña. Trabajadores de la aluminera cortado totalmente la avenida Alfonso Molina, en dirección salida, para denunciar la falta de futuro de la planta de Agrela.

Como as administracións non propoñen unha solución, os traballadores da fabrica de aluminio primario da Coruña empezamos as accións necesarias na búsqueda de viabilidade para a fábrica! Lume!!! #Aluibéricanonsepecha!!!!! pic.twitter.com/Kpq2M0yBOC