Aklaim Morales, presidente del Comité de Empresa de Glovo en A Coruña: "Un algoritmo nos evalúa si hay retraso en los pedidos y no tiene en cuenta factores como el tráfico"

Los trabajadores de Glovo a través de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) y Comisiones Obreras (CC.OO) convocan este fin de semana una huelga a nivel nacional a la que están llamados más de 22.000 trabajadores de toda España, alrededor de 290 con sede en A Coruña. Denuncian un convenio obsoleto, que data del año 2006, que piden que se actualice, abuso laboral por parte de la empresa y despidos arbitrarios.

"Pedimos actualizar el convenio colectivo, que está desfasado y poner fin al régimen sancionatorio represivo ilegal que tiene la empresa. También estamos pidiendo que ponga fin al ERE anunciado por la empresa, que afecta a 760 trabajadores aproximadamente a nivel nacional", denuncia Aklaim Morales, presidente del Comité de Empresa de Glovo en A Coruña. Se concentrarán este sábado en el Obelisco a las 20.00 horas.

Evaluados por un algoritmo

Morales cuenta a COPE Coruña cuál es el modus operandi de esos despidos, que tilda de ilegales: "Primero hay un primer un aviso de que estás sancionado, el segundo es una suspensión de siete días de empleo y sueldo, y luego el despido. Nos evalúa un algoritmo. Ellos se basan en que nosotros retrasamos los pedidos, lo cual no es verdad, porque el algoritmo no toma en cuenta las diferentes circunstancias que tiene la ciudad, bien sea un tráfico pesado, bien sea tarde en la elaboración de los pedidos".

"El convenio de 2006 está desfasado y el salario no tiene nada que ver con la situación actual" Aklaim Morales Presidente del Comité de Empresa de Glovo

Otra de las reivindicaciones tiene que ver con la actualización del actual convenio, adecuándolo al contexto económico y laboral actual. "El salario que se percibía en el año 2006 no tiene nada que ver con la situación actual. No puede regir el actual convenio. Además el anterior convenio estaba adaptado a las personas que tienen reparto de mensajería y esto es una plataforma digital", matiza.

La huelga comienza este viernes a las 20 horas, el sábado se extenderá por toda la jornada laboral y el domingo desde las 12 hasta las 16 horas.