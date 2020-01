Activada la alerta naranja en A Coruña por un temporal de viento y lluvia este jueves

Este jueves vuelven las alertas al mapa de Galicia. La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, dependiente de la Xunta, ha activado una alerta naranja por temporal costero. El fenómeno adverso afectará desde esta madrugada al litoral de A Coruña, provincia en la que se notarán fuertes vientos y lluvias.

Los vientos del sur o suroeste podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora. Y atención a la lluvia, porque también se activará alerta naranja por 'precipitaciones. En el oeste, el interior y el suroeste de A Coruña podrían acumularse hasta 90 mm de agua en 12 horas. En el noroeste, el aviso será amarillo y la acumulación, de 40 mm.

Eso, en tierra. En el litoral, también se dicta el mismo nivel de alerta por fenómenos costeros, con rachas de hasta fuerza 8, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Para mantener la seguridad de bienes y personas, el 112 ha informado de la situación a los ayuntamientos de las provincias afectadas, diputaciónes, agrupaciones de protección civil o clubs náuticos.

Esta próxima noite chegará outra fronte bastante activa a Galicia, así que mañá xoves:

- Pola mañá, ��️ e ⛈️, máis intensos e persistentes na metade W; refachos de vento moi fortes

- Pola tarde, ��️ e ventos menos intensos

No habrá clases en el exterior

Por otra parte, la Comisión Escolar de Alertas ha decidido suspender las actividades en el exterior de los centros educativos situados en la zona de alerta, como es la provincia de A Coruña. En el caso de que en una localidad hubiese un riesgo superior al declarado, las direcciones podrán adoptar otras decisiones respecto a la suspensión de actividades extraescolares.

La Secretaría Xeral para o Deporte insta además a la suspensión de todas las actividades deportivas al aire libre. Quieren así preservar la seguridad de deportistas, entrenadores, árbitros o jueces, aficionados y operarios, además de garantizar que no haya incidencias en alguna de las instalaciones.

Recomendaciones

La Xunta recuerda que el viento puede desplazar mobiliario urbano o restos de árboles y ramas. También recomienda retirar objetos que puedan caer a la calle desde tejados, balcones y ventanas. Evitar pasar cerca de edificios en ruinas y en construcción o paneles publicitarios son otros de los consejos.

Ante las fuertes lluvias, aconsejan circular con precaución e informarse antes de viajar del estado de las carreteras. Además, piden no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a anegarse, como puentes y torrentes, no aparcar en los márgenes de los ríos o no utilizar vehículos ligeros o inestables como bicicletas o ciclomotores.

En cuanto al temporal costero, recuerdan la importancia de permanecer lejos de la línea de costa, las playas y los paseos marítimos para evitar golpes de mar. También zonas que puedan ser barridas por las olas como diques, rompientes, espigones o puertos. El gobierno gallego aconseja además la suspensión de actividades pesqueras y marisqueras en las zonas más peligrosas, así como extremar las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar.