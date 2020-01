34.189 euros: la campaña para comprar unos implantes a Olalla recoge más del doble del dinero necesario

La marea de solidaridad que surgió tras el desesperado llamamiento de un padre por el extravío de los implantes de su hija sorda desborda cualquier dique. La familia de Olalla ha publicado el total de dinero recaudado: 34.189,76 euros, más del doble de lo necesario para comprar a la niña unos nuevos aparatos.

Detrás de la recogida de fondos están cuatro amigas coruñesas: Ariana, Raquel, Isabel y Patricia, con la que hemos hablado en COPE Coruña. Esta madre, profesora de audición y lenguaje y auxiliar de enfermería, seguía las noticias sobre Olalla y decidió que “alguien tenía que hacer algo”. Llamó a sus amigas y consiguieron contactar con Isolina, la madre de la pequeña, a la que no conocían “de nada”. El mensaje, simple: “permíteme, por favor, que te ayudemos”.

EL EQUIPO PERFECTO PARA MOVILIZAR LA SOLIDARIDAD

La mujer se reunió con las cuatro amigas, con las que se comunicó a través de una intérprete (también es sorda). En apenas hora y media, salió de esa reunión el germen de la iniciativa. Actuaron como el mejor de los equipos: la sensibilidad de Patricia, que ya puso su granito de arena en campañas como la de los Quimions, ayudó la creatividad de Raquel, que diseñó un cartel “llamativo, vistoso y con efecto”. Isabel, que trabaja en banca, ayudó con la apertura de la cuenta corriente. Y Ariana, empresaria y vinculada a asociaciones de profesionales, movió a todos los contactos a su alcance.

Reunión de la madre de Olalla con Patricia y sus amigas (foto: Facbeook)

Ellas estaban confiadas en que lo conseguirían. Pensaron “somos un montón de habitantes, malo será que 16.000 no se queden sin tomar un café para aportar entre todos”, según contó Patricia. El resultado no defraudó en absoluto. “Estamos tremendamente satisfechas”, dijo a COPE, al tiempo que resalta las historias de solidaridad “increibles”, como la madre que contó: “iba a llevar al niño a ver Star Wars pero he hablado con él y hemos decidido que ese dinero lo vamos a destinar a Olalla”. O la unión de Dépor y Celta, que decidieron unirse al reto bajo el lema “este é o noso derbi”.

NUEVOS IMPLANTES Y SERVICIOS PARA LAS FAMILIAS SORDAS

Tras esta masiva respuesta, los padres de la niña han cancelado la cuenta solidaria, a la que no ha dejado de llegar dinero. Gracias a estas aportaciones, Olalla tendrá nuevos implantes muy pronto. El padre, que ha vuelto a agradecer “enormemente” la solidaridad de la gente, apuntó al viernes como la posible fecha en la que están listos los dispositivos.

Os informamos que hoy hemos cancelado la cuenta. Aquí tenéis la cantidad definitiva que habéis recaudado. Ha sido, simplemente, ¡INCREÍBLE! Más del doble de lo que necesitábamos para reponer los implantes de Olalla. ¡Son 34.189,76€! ��GRACIAS��



1/5 pic.twitter.com/UOSo0fZxl5 — Raúl Piñeiro (@RPineiro89) January 8, 2020

El dinero excedente, más de 18.000 euros, irá a la asociación Anpanxoga, de familias de niños sordos de Galicia, en cuya directiva están los padres de Olalla.El préstamo de ayudas auditivas como equipos de FM o la cobertura de pérdidas o roturas de prótesis auditivas son algunos de los servicios que pretenden implantar. Todas las facturas de lo que se ponga en marcha, apunta Raúl Piñeiro, se irán publicando en redes sociales.