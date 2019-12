Vidal: "Hemos llegado a un acuerdo para empezar a reforzar la plantilla"

Fernando Vidal atendió a los medios tras finalizar la Junta. “Ha sido una Junta bastante polémica, con momentos bastantes tensos. Lo que preveíamos es que el Consejo iba a continuar hasta el 14 de enero y lo que hemos llegado es a un acuerdo con ellos para empezar a trabajar en reforzar la plantilla.

Es un tema complejo que habrá que ir solucionando sobre la marcha, con trabajo y con mucho tesón hay que levantar esto. La situación es límite en estos momentos, los partidos que quedan son 22 y no podemos perder mucho tiempo en empezar a ganar partidos.

Nosotros vamos a proponer los movimientos deportivos y el club lógicamente los ejecutará. No voy a hablar de nombres por respeto profesional a los que están ahora mismo en el club.

Lo he dicho en la presentación, que una de las grades ventajas del acuerdo con Abanca es que la viabilidad del club está solucionada. Abanca lo que hace es adelantar un capital para poder moverse en el mercado, además de que se trabajará con el Deportivo en el tema de las salidas que nos va a dejar alguna opción para poder fichar.

También puede haber algún movimiento posible de venta de algún jugador nuestro.

Yo no voy a rendirme hasta el final, hasta que los números me digan lo contrario. Intentaremos que algún jugador esté para el día del Numancia. No tengo ni idea de si hay más candidatos o no. El día 14 lo veremos”.