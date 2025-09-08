COPE
Podcasts
Deportes Coruña
Deportes Coruña

Sorteo premios prueba COPE Galicia en Golf XAZ

La prueba se desarrolló el pasado 5 y 6 de septiembre

Torneo de Golf COPE Galicia 2025 en Golf Xaz
00:00

Sorteo premios Golf Xaz

Deportes COPE Coruña

Coruña - Publicado el

1 min lectura

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

17:00H | 8 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking