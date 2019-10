Luis César: “Miro muy para arriba, lo máximo que se pueda”

Luis César Sampedro fue el protagonista de Deportes Cope Coruña en el programa especial realizado en Caprice, del Centro Comercial Parque Oleiros. El técnico blanquiazul se mostró ambicioso y convencido de revertir la situación del Deportivo de La Coruña. “Estoy ilusionado. Realmente este oficio es el que es. Sabemos que las cosas pueden ir bien, regular, o no tan bien, pero siempre hay que recuperarse y preparar la siguiente batalla. Estoy convencido de que vamos a resolver esto muy rápido y que nuestro equipo va a ir para arriba. Miro muy para arriba, lo máximo que se pueda. Evidentemente soy coherente y cabal y cada semana miro que hay tres puntos en juego y a quien puedo pillar y para esos miro. No miro para los que están mucho más arriba”, señaló.

El entrenador gallego repasó el estado de alguno de los 'tocados'. No tiene claro si podrá contar con Salva Ruiz para la visita al Fuenlabrada del sábado. “A día de hoy no tengo claro si va a poder estar. Mañana veré y el viernes veré y, si no está bien, no irá”.

Con respecto al italiano Somma, Luis César anunció que comenzará a trabajar “con el equipo el lunes que viene”. “Es una muy buena noticia”.