Fernando Vidal: "Trabajaremos para hacer realidad vuestros sueños"

Fernando Vidal ha dado un discurso a los accionistas, tras convertirse en el nuevo presidente del Deportivo. “Quisiera dar las gracias a todos los deportivistas por su compromiso e implicación y a todos por igual, a los que nos han dado su cariño desde el minuto cero y a los que no se han postulado. Nos comprometemos a trabajar con humildad y honradez.

Yo no les vengo a hablar del pasado. Les vengo a hablar con el corazón del presente y el futuro del Dépor que construiremos todos juntos remando en la misma dirección.

Ante la dimisión del consejo de Paco Zas, este grupo de deportivistas al que me siento orgulloso de pertenecer hemos dado un paso al frente porque no podemos permitir que esto se hunda.

Dar este paso en las circunstancias que estamos viviendo, supone compromiso y mucho valor. No buscamos palmadas, solo el respeto del deportivismo para todos los miembros de esta candidatura.

En nuestro proyecto no hay lugar para rencores. Me encantaría que todos pusiéramos el contador a cero. No venimos de la mano de nadie. Nuestra gestión será independiente y libre.

Nos gustaría mantener la inicial filosofía del club, consistente en que el capital social estuviese dividido en el mayor número de accionistas, pero el tiempo y los avatares nos han puesto de manifiesto que esto es imposible.

Abanca ha rescatado al Deportivo de una situación crítica que podía haber condenado al club a su disolución. El acuerdo con Abanca posibilita que podamos volver a creer.

El Dépor es vuestro, de todos los coruñeses. Y ese rescate no reduce lo más mínimo nuestro sentimiento de pertenencia.

Aprovecho este acto para mandar un mensaje de tranquilidad a todos los accionistas de que el montante total de la operación financiera que está en estudio va a suponer una cantidad muy importante de dinero que supondrá un antes y un después.

Un accionista nos pedía volver a la camiseta de rayas verticales. Y el jueves y el domingo disfrutaremos de la camiseta de rayas verticales en Riazor. Trabajaremos para hacer realidad vuestros sueños”.