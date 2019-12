Zas: “Dado el apoyo que tiene Vidal de nuestro socio financiero, tenemos que abrir las puertas del club”

Paco Zas volvió a dirigirse a los accionistas presentes en Palexco para responder a las preguntas planteadas. “Algunos intervinientes han presentado por qué no nos hemos ido antes o por qué en este momento. Hemos perdido tantos partidos, hemos sufrido tanto, hemos tenido tantas dudas, incluso a nivel personal, hemos llegado en algunos momentos también a un límite de sufrimiento que yo lo noto, pero lo noto en mí y sé que todos ustedes también lo notan, porque la situación nos desborda a todos, es inexplicable. Estamos avergonzados de esta situación.

Nosotros y yo mismo, nos sentimos totalmente responsables y la verdad es que no encontramos explicación a todo esto. Desde luego que asumimos que posiblemente y sin ánimo de echar culpas ahora que yo entiendo que sería injusto culpar. Si miramos de aquí hacia atrás, a tanta gente que intervino en la dirección del equipo, en la dirección deportiva, económica, de gestión, yo les puedo decir que desde fuera, yo mismo siempre pensé que las cosas eran de otra manera y cuando uno accede al cargo, y accede en unos momentos difíciles porque es muy difícil encajar un golpe como fue el día del Mallorca, de repente tener una situación económica muy dura, cuando uno echa la vista atrás, piensa en dirigentes anteriores, en decisiones que se tomaron, no solo la última directiva sino las anteriores, que creo que cada uno en su momento las tomó pensando en lo mejor para el club. Lógicamente decisiones que uno toma cuando está en Primera, afectan muchísimo si bajas a Segunda y si además, permaneces un año más a Segunda.

En esta situación, tan desastrosa que tenemos ahora mismo, de la que nos responsabilizamos dimitiendo, solo podemos decir contestando a la propuesta de candidatura de Fernando Vidal, sea el, sean otros candidatos que puedan surgir. Yo ahora mismo, he tenido alguna conversación con Abanca, con Fernando Vidal y no les puedo decir otra cosa a ellos y a ustedes que nosotros desde el primer día nos ponemos a disposición de todo aquel que vaya a presentarse para la presidencia del Deportivo. Dado el apoyo que ahora mismo tiene de los grades accionistas, especialmente de nuestro principal socio financiero, no cabe duda que tenemos que abrir las puertas del club, esperar a que nos propongan soluciones y operaciones. El club está ya trabajando en algunas que esperamos fructifiquen pronto y no nos queda otra que apretar y remar juntos hacia delante, sea Fernando Vidal, sea otro candidato.

Ahora mismo solo hay un gran candidato que podría mejorar nuestra situación, que es don dinero. Es importantísimo capitalizar el club de la manera que sea”.