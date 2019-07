Zas: “Algunos partidos importantes del Deportivo Abanca se jugarán en Riazor”

El Consejo de Administración del Deportivo de La Coruña, con el presidente Paco Zas a la cabeza, mantuvo una reunión con la alcaldesa Inés Rey esta mañana en el Ayuntamiento para profundizar en el convenio de colaboración que une a ambas instituciones. Tras cincuenta minutos de encuentro, la regidora local repasó los principales asuntos abordados. “O motivo principal da reunión é que nestas primeiras semanas de mandato estou tendo reunións con tódolos sectores da cidade e o Deportivo estaba entre eles, pero non só se trata dunha visita de contido protocolario, senón tamén de falar das melloras nas infraestructuras que hai que realizar en Riazor en canto a accesibilidade, a remodelación e o deseño da fachada do estadio, dos usos que se lle van dar, tamén falamos do trofeo Teresa Herrera e dunhas obras que hai que facer antes de que se inicie o torneo, dos actos do 75 aniversario do clube e dun museo do Dépor na cidade”, explicó la alcaldesa.

Inés Rey mostró su interés por potenciar la visibilidad del Deportivo Femenino. “Desexamos que o Deportivo Feminino teña a presencia, a visibilidade e a importancia que ten un clube que está en Primeira e que nos deu tantas satisfaccións esta temporada. Ten que estar a altura do equipo masculino e ter esa visilidade”, declaró.

Paco Zas, por su parte, se comprometió a que el estadio de Riazor acogerá partidos puntuales del equipo entrenado por Manu Sánchez. “A nosotros por supuesto que nos gustaría que el Deportivo Abanca jugase los máximos partidos en Riazor. En principio hay cuestiones deportivas que nos impiden eso porque las jugadoras y el cuerpo técnico se sienten más cómodas jugando en Abegondo por ahora, pero sí que tenemos ya el compromiso de que ciertos partidos y partidos importantes de la Liga se jugarán en Riazor”, aseguró el presidente del Deportivo.