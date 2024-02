Yeremay: “Tranquilos, que voy a estar en el Deportivo muchos años”

Yeremay Hernández anotó su primer gol de esta temporada en el partido que enfrentó al Deportivo de La Coruña contra el Fuenlabrada este domingo en el estadio de Riazor (4-1). El canario se mostró muy feliz por estrenar su cuenta de cara a puerta. “Muy contento por el trabajo que está haciendo el equipo. Creo que estamos haciendo haciendo un buen juego y sacando victorias. Muy contento también por el gol, que ya me tocaba. Mis compañeros me estaban haciendo unas bromas porque era mi primer gol esta temporada, pero mi objetivo es sumar. Los goles pienso que llegarán y no me preocupan los números. Creo que con los partidos van a llegar y mi objetivo es terminar la temporada de la mejor manera”, declaró en zona mixta.

El director deportivo Fernando Soriano explicó, en su comparecencia del pasado jueves, que 'Peque' tiene ya una oferta de renovación sobre la mesa. Sobre esto el extremo comentó: “Yo acabo de renovar. Estoy muy contento aquí. Tengo otro año más de contrato. Si ascendemos, tengo otro más y estoy tranquilo. Muy tranquilo, muy a gusto, y tranquilos, que no me voy a ir. Voy a estar aquí muchos años, así que no hay problema”.

Quiere mejorar su resistencia

Yeremay trabaja para ir a más con el paso de las semanas, pero también confesó que siente algunas molestias físicas. “Estoy yendo un poco justo. Tengo unas molestias en el 'isquio', los aductores, el gemelo. Estoy yendo un poco justo, pero yo quiero jugar y cada partido hasta lo que me dé. Si son sesenta minutos, sesenta. Si son setenta, setenta. Estoy trabajando cada vez más y pienso que voy a ir a mejor, seguro”.