Yeremay: “Es mucho más fácil jugar que sentarme aquí a hablar”

Yeremay lleva siete años en el Deportivo de La Coruña y esta mañana ha ofrecido su primera rueda de prensa como blanquiazul. “Estoy un poco nervioso. Es la primera vez que hablo. Nunca he hecho una entrevista. Es mucho más fácil jugar que sentarme aquí ahora mismo”, confesó en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El canario reapareció ante Osasuna Promesas, después de casi tres meses en el dique seco por la fisura en el peroné sufrida en el Anxo Carro en la segunda jornada. Ya brilló en sus primeros minutos y el deportivismo tiene muchas expectativas puestas en su rendimiento. “Yo, de verdad, presión no tengo. Estas semanas que he estado parado sí que he visto que se ha hablado de mí, de que vuelva, pero la verdad es que yo no tengo presión ninguna. A mí me gusta la presión, me gusta que la gente me pida y me gusta estar con esa presión. Creo que a todos los futbolistas les gusta y a mí también”, declaró.

Su evolución personal

Desde su etapa en la cantera blanquiazul, Yeremay ha tenido que crecer mucho también en el plano personal para madurar y adquirir responsabiliades como deportista profesional. “No ha sido fácil. He tenido la suerte de encontrarme a muy buenos compañeros y yo soy muy joven y voy cogiendo cosas de cada uno. Vas viendo el día a día, porque no es lo mismo estar en dinámica del filial que del primer equipo. Cuando llegas al primer equipo del Dépor, te exigen mucho más. Tienes que cuidarte, que comer mejor, que entrenar más y una serie de cosas que son fundamentales para un futbolista profesional y lo he llevado de la mejor manera psoible. Sí es cierto que me ha costado porque era algo nuevo para mí, pero lo he llevado muy bien y ahora ya es algo normal para mí”.

Querido por el deportivismo

“Bien. Yo estoy muy orgulloso de que la gente me quiera, de que la gente me transmita en todo momento apoyo y que quiera verme jugar. Para mí es un orgullo estar aquí, estar en el Dépor y que la gente del Dépor te quiera tanto y ahora a ponerme en forma, a coger el ritmo y a sacar esto adelante que es lo único que yo quiero y mis compañeros también”.

Nunca pensó en salir

“Cuando no jugaba, yo intentaba el día a día, intentar hacer lo que depende de mí para jugar. En ningún momento pensé en irme o en irme a otro equipo por no jugar. Mi objetivo siempre era estar aquí, intentar trabajar para jugar. Lo he hecho y ahora estoy muy contento”.

Yeremay en lugar de Peque

“Siempre me han llamado Peque. Mi madre me llama Yeremay y a mi madre le gusta que me llamen Yeremay. Pero ustedes también me pueden llamar Peque”.