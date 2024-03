Yeremay: “Yo motivación tengo siempre. Da igual que enfrente esté Óscar Cano o quien sea”

Yeremay Hernández se reencontrará este sábado en el estadio de Riazor con el actual entrenador del Sabadell, un Óscar Cano que no le dio apenas minutos durante su etapa en el Deportivo de La Coruña. “Si lo veo, seguramente lo salude porque coincidí con él aquí y tengo buena relación con él. Seguramente que cuando lo vea, le daré un abrazo. Yo tengo motivación todos los partidos. Da igual que esté Óscar o como se llame. Motivación en todos los partidos”, apuntó en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El futbolista canario valoró positivamente el punto sumado contra el Nàstic el fin de semana pasado. “Sacamos un punto bueno. Creo que no hicimos un gran partido como los anteriores, pero sacamos un punto y es bueno porque era un rival complicado. Fuera de casa y es un punto muy importante. Presionaban muy bien. Creo que plantearon un partido muy bueno y jugaron ellos mejor que nosotros. Me sorprendió mucho. Aquí en la ida no había jugado contra ellos, pero el otro día creo que plantearon un partido muy bueno y les salió bien”, declaró.

Con respecto al ex secretario técnico del Deportivo, Carlos Rosende, actualmente también en el Sabadell, Yeremay señaló: “Es cierto que no hablaba mucho con él, porque creo que no era una persona que hablase tanto. Soriano quizá es más cercano que Carlos, pero lo que te puedo decir de él son cosas buenas. Las veces que habló conmigo, bien. Le deseo lo mejor, menos el sábado”.

Alucinado con la afición del Dépor

'Peque' también tuvo palabras para la afición blanquiazul. “Es la hostia. Una pasada jugar con tanta gente. Ya me dirás”. El estadio de Riazor registró el récord de asistencia de Primera RFEF en un partido de liga regular, con motivo del derbi gallego contra el Lugo, con un total de 28.112 personas en el feudo herculino.