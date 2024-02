Yeremay y el Deportivo: "Siempre quise estar aquí, ojalá pueda estar muchos años"

Hablamos con el 10 blanquiazul, una de las grandes figuras del equipo coruñés. Sus inicios, renovación, relación con Mella y Lucas...el canario repasa toda la actualidad en Deportes COPE Coruña





YEREMAY O PEKE

“Me da igual pero es verdad que mis amigos y en casa y mi madre me llama Yeremay y ella quiere que me llamen Yeremay, pero no pasa nada”

POSICIÓN EN EL CAMPO

“Me encuentro bien en las dos, de extremo y media punta. Juego donde me diga el mister. Me da igual, en las dos me siento bien”

MELLA

“Pasamos mucho tiempo juntos porque lo llevo a entrenar. Fuera también quedamos, jugamos a la Play o lo que sea”.

LUCAS PÉREZ

“Lucas es un fenómeno. Es una suerte entrenar con él y conocerlo. Cuando volvió cedido del Arsenal, yo iba al estadio a verlo. Lucas es mejor persona que jugador. Tiene un corazón enorme. A los canteranos nos ayuda un montón”.

“Siempre nos dice a mi y a Mella que está esperando a que lo retiremos jajaja”

“Siempre nos dice cuando estamos cansados o lo que sea bromea con eso...yo me pego esas carreras y vosotros no”

SUS INICIOS

“En la calle, en el barrio jugando con mis amigos. Salía del colegio, comía y me iba a la calle y jugaba. Luego me recogían y me llevaban a entrenar y luego volvía a la calle a jugar”

RENOVACIÓN

“Yo siempre quise estar aquí. De hecho, cuando no jugaba, hice lo posible para jugar y estar en esta situación. Es verdad que tuve dudas porque venía de dos años malos, no jugaba y no estaba cómodo en el día a día. Albert Gil es la persona más importante. Apostó por mi, siempre creyó en mi y en mi fútbol. Si tengo que decir quién me convenció diría él, también Massimo, Fernando... y luego que quiero estar aquí”

“Ojalá ascendamos y pueda estar aquí muchos años”

EFECTO PIÑA

“Si te digo la verdad no me entero de nada. Mella hace una o dos semanas me dijo, ¿por qué no te pones la piña en Twitter? Y yo, ¿qué piña? jajajaj”