Yelco (Bergantiños) comparte en sus redes sociales que tiene el coronavirus

Yelco Alfaya, jugador del Bergantiños de Tercera División, ha confirmado a través de sus redes sociales que ha dado positivo por coronavirus: “Quizá no debería hacer esto pero antes de que siga volando la noticia prefiero confirmarla yo. Esta tarde he dado positivo en COVID-19. Estoy en casa prácticamente asintomático y me encuentro perfectamente bien”, indicó el futbolista.

Yelco Alfaya confirmou que deu positivo en #COVID2019 Yelco está na casa, case sen sítomas, e en perfecto estado.

Os demais xogadores e técnicos do primeiro equipo atópanse ben. Calquera novidade comunicarémola nas nosas redes sociais.

Non hai motivo para alarma. #QuedadeNaCasa pic.twitter.com/lhCO5pcl6a — BERGANTIÑOS-E.F. LUIS CALVO SANZ (@BerganFC) March 19, 2020

Yelco estuvo la semana pasada en Madrid jugando con la selección gallega de aficionados la fase final del Campeonato de España de Regiones UEFA. Galicia logró proclamarse campeón tras derrotar a Andalucía en la final. Los partidos se disputaron el la Ciudad del Fútbol de La Rozas, sede de la Federación Española de Fútbol. Precisamente, Yelco formó parte del once titular de Galicia y fue el autor del segundo gol del combinado que entrena Iván Cancela en el duelo por el título. El encuentro se disputó el pasado 11 de marzo y Galicia ganó 2-0. A continuación, la expedición regresó a tierras gallegas en autobús.

Yelco fue uno de los fichajes realizados por el Bergantiños esta temporada. Natural de Cangas, tiene 22 años y se formó en la cantera del Celta de Vigo. Llegó a As Eiroas procedente del Rápido de Bouzas.

Según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, hoy jueves 19 de marzo hay 453 casos confirmados de coronavirus en Galicia, de los cuales 15 se encuentran en la UCI. Lamentablemente, se han producido cuatro fallecimientos. Desde el pasado sábado, está decretado el estado de alerta en España, por lo que la ciudadanía está confinada en sus casas para evitar que el contagio se extienda con más rapidez. El estado de alarma se decretó para quince días pero el ministros de Transportes, José Luis Ábalos, ya indicó que lo más probable es que se deba extender más tiempo para poder controlar la epidemia.