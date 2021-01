La Xunta de Galicia suspende todo el deporte federado de ámbito autonómico

La Xunta de Galicia suspende el deporte federado de ámbito autonómico. El gobierno que preside Alberto Núñez Feijoo ha tomado esta medida por el aumento del número de contagios por COVID 19. No se podrá jugar ni tampoco podrán entrenar los equipos, tal y como explicó el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña: “Se le aplicarán las condiciones de la actividad deportiva de cualquier gallego. Se puede hacer deporte individual o un máxmo de cuatro personas y tienen que respetar el toque de queda y el cierre perimetral”. En fútbol, por ejemplo, se mantienen la Segunda Division B, la Tercera o los juveniles de División de Honor y liga Nacional, pero no se podrá iniciar la Regional Preferente, que estaba prevista para el fin de semana del 30-31 de enero.

El resto de deportes sí se verá más afectado porque habían empezado diversas ligas de categorías inferiores. Desde que se publique en el DOG, se suspenderán los partidos y los entrenamientos hasta nueva orden.

La única excepción son los deportistas que participan en competiciones de ámbito nacional, que podrá seguir desarrollando su actividad como lo estaban haciendo hasta el momento: “Se mantiene activa la competición de ámbto estatal tanto la competición como los entrenamientos. Habrá excepción en el toque de queda y en los cierres perimetrales como actividad laboral”, indicó García Comesaña.

La subida exponencial de los contagios está llevando a la Xunta de Galicia a dictar más restricciones. En Arteixo, por ejemplo, se cierra todo el comercio no esencial a partir del jueves. Tiene una incidencia acumulada de 1300 casos por cada 100.000 habitantes.

Todas estas medidas entrarán en vigor a las 00:00 horas del jueves