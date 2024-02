El streamer estuvo con Juanma Castaño en El Partidazo y reconoció que incluso ha hablado con gente para comprar el club

"Me encantaría. El Depor es más caro de lo que parece. Yo he hablado con un par de personas que me han informado un poco y no es tan fácil. Es a largo plazo"

"Amo Coruña, he estado muchas veces en Riazor y nada me haría más feliz que el Dépor volviese a Primera"

