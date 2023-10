Ximo Navarro, otra alternativa para el lateral izquierdo

La lesión de Mikel Balenziaga provoca que Imanol Idiakez tenga que cambiar de lateral izquierdo ante el Celta Fortuna. El defensa sufre una lesión muscular en el aductor y estará entre dos y tres semanas alejado de los terrenos de juego, por lo que será baja segura de cara al domingo. Ante el Fuenlabrada, el entrenador optó por colocar ahí a Dani Barcia. El canterano, cuya posición natural es como central, actuó en el lateral izquierdo durante la segunda mitad. Idiakez eligió esa posibilidad en lugar de Retu.

FERNANDO SORIANO

Ahora, de cara al duelo ante el filial celeste, el preparador vasco tiene la alternativa de Ximo Navarro. Aunque es diestro, el ex del Alavés puede desempeñar esa función si el entrenador lo considera necesario. El propio Fernando Soriano destacó su polivalencia en su presentación: “Jugador diestro pero que desempeña las cuatro posiciones: los dos laterales y los dos o tres centrales. Esa polivalencia la buscamos para darle opciones al entrenador”. Pues esas opciones de las que habla el Director Deportivo es la que puede producirse este domingo en Riazor. Navarro ha estado lesionado pero ya se entrena con el grupo y la idea es que reciba el alta médica y esté en disposición de entrar en la lista de convocados.

OPTIMISMO CON PABLO MARTINEZ

El central fue otro de los que se tuvo que retirar del estadio Fernando Torres antes del finalizar el choque. Pablo sufrió un golpe pero se espera que no tenga problemas en poder jugar ante los celestes. Aunque ayer no trabajó con sus compañeros, hay optimismo de que la evolución sea positiva. El zaguero es uno de los fijos en el once titular.

NECESIDAD BLANQUIAZUL

El Dépor llega al duelo con la necesidad de ganar. Solo una victoria en seis jornadas han colocado al equipo a nueve puntos del ascenso directo. No sabe lo que es ganar en Riazor, donde acumula tres empates ante el Rayo Majadahonda, Teruel y Cornellá. Las bajas serán las de Barbero (de larga duración), Balenziaga y Yeremay.