Ximo Navarro: “Ojalá que pueda acabar mi carrera en el Deportivo”

Ximo Navarro ha renovado su contrato con el Deportivo de La Coruña hasta 2026. El lateral diestro de 35 años, que se recupera de las fracturas sufridas en la zona lumbar contra el Cartagena, cumplirá su tercera temporada con la elástica blanquiazul. “Vengo a contaros a toda la gente, a todo el deportivismo que me voy a quedar aquí una temporada más y la verdad es que estoy muy feliz. Tenía muchas ganas de seguir aquí. No hay un sitio mejor en el que estar y ojalá que pueda acabar aquí mi carrera”, aseguró el defensor en el vídeo distribuido por el club a través de sus canales oficiales.

jugar en el estadio de riazor

"Es muy especial. Quizá el sitio en el que mejor me he sentido de los que he estado. He jugado en muchos sitios, pero la verdad es que en nuestro estadio hay un ambiente muy bonito desde que yo llegué. Incluso la temporada pasada, siendo una categoría como Primera RFEF, nuestra gente siempre llenaba el estadio y así sigue siendo en Segunda División, y un lugar muy bonito para jugar".

lugar favorito de a coruña

En el vídeo del anuncio de la renovación de Ximo Navarro, el jugador está en el entorno de la Torre de Hércules. "Mi lugar favorito de la ciudad es este lugar en el que estamos, la Torre de Hércules, que es un sitio en el que siempre que vienen amigos o mi familia hemos venido aquí a dar un paseo y a enseñarles esta zona. Además, también nuestro estadio que es un lugar especial en el que jugar".

El defensor blanquiazul también se confiesa un enamorado de la ciudad. "A Coruña para mí es un lugar muy especial desde que llegué, una ciudad en la que me he sentido muy querido y respetado. Es un sitio muy especial para estar, para vivir, una ciudad muy cómoda y me gusta mucho".