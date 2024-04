Ximo Navarro: “El día que tenga que pegar una patada, lo haré”

Ximo Navarro está a una tarjeta de la suspensión, al igual que Lucas Pérez, Yeremay, Villares, José Ángel y Jaime. Asegura el lateral derecho que no piensa en ello durante los encuentros. “Llevo, si no me equivoco, cinco partido aguantando con cuatro que son bastantes. Creo que alguna vez he tenido una racha de estar con cuatro y aguantar muchísimos partidos sin recibir y luego, de repente, en tres partidos, haciendo una falta, me sacan a la primera tres tarjetas. No es algo que piense demasiado, salgo a juar y estoy concentrado en el partido y durante el partido no es algo de lo que me suela acordar. El día que tenga que pegar una patada por alguna acción importante del juego, la haré y ya está. Jugará otro compañero y no pasará nada”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Estado físico de Lucas

“No lo sé. Se que va haciendo cosas con el equipo algunas partes y otras sale a hacer algo más personalizado. Lo estamos esperando con muchas ganas pero no le he preguntado. Vemos en el día a día que se va sintiendo mejor y, aún queda un entrenamiento mañana, y si llega, nosotros encantados, y si no llega, otra semana más que juegan otros compañeros y el equipo está respondiendo”.

Paris Adot

“Supongo que lo estará pasando mal. Cualquier jugador que juega poco lo pasa mal pero es un buen jugador en el vestuario, anima siempre y estoy convencido de que el día que tenga de nuevo la oportunidad va a responder”.

David Mella

“Para mí muy fácil. Los rivales saben el estado de Mella, el jugador que es, la confianza con la que está y el daño que crea a las defensas contrarias y eso al final también genera espacios para mí, del que me puedo aprovechar sobre todo el otro día en casa. Y ojalá que tanto él como yo nos podamos aprovechar mutuamente y que el equipo se aproveche de nuestros momentos”.

Plano personal

“Me encuentro ahora quiza en el mejor momento y por mi parte encantado porque es la parte final de la Liga”.