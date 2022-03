William (Deportivo), tras el triunfo del Racing: “Quedan puntos y esto dará muchas vueltas”

El Deportivo ya sabe la distancia que debe recortar en las últimas doce jornadas para ganar el campeonato y ascender de forma directa. El Racing de Santander goleó a la Cultural Leonesa en El Sardinero y se coloca con tres puntos de ventaja sobre el equipo coruñés, además de ganarle el golaveraje particular tras vencer en Riazor por 0-1. El vestuario blanquiazul reaccionó a través de William de Camargo, que considera que hay margen para voltear la situación: “Nosotros estamos pendientes de nosotros. Todavía quedan muchos puntos y esto va a dar muchas vuelta”. El brasileño no esconde el delicado momento del grupo, que no está teniendo buenos números en la segunda vuelta. Para él, el aspecto mental está siendo decisivo: “Ansiedad de querer ganar goles y generar. Eso nos hace precipitarnos y estar más imprecisos. Tenemos que volver a tener confianza. Antes de que el balón llegue querer hacer gol. Eso nos está pasando”.

William está siendo uno de los protagonistas en los últimos partidos. Compañeros como Miku se han quejado de las excesivas faltas que recibe el extremo, cuyo estilo es de buscar el uno contra uno. El atacante no quiere entrar en polémicas sobre las entradas que recibe y las pocas tarjetas que le muestran a los defensores: “Es algo que viene sucediendo. Me tengo que centrar solo en jugar. Se que me va a pasar y si me centro en los árbitros, me desconectó y dejo de jugar bien”. Por último, quiso lanzar un mensaje a la afición: “Que sigan creyendo en nosotros porque somos los mismos jugadores que hicimos una gran primera vuelta. Ha cambiado la confianza, pero haciendo las cosas bien los resultados volverán. Que no duden. Estamos a tres puntos. El fútbol es así”

JORNADA COMPLICADA

Será un fin de semana complicado para el Deportivo. Los de Borja Jiménez visitan el sábado el Nuevo Vivero para medirse al Badajoz a partir de las siete de la tarde. Un rival difícil que pasa un buen momento de forma. El Racing de Santander, por su parte, recibe al Zamora, que está en zona de descenso.

El técnico deportivista está pendiente de la evolución de Trilli, que arrastra molestias desde hace semanas. Espera poder contar con él, porque el otro lateral derecho, Víctor García, es baja segura por un edema óseo.