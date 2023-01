Villares: “Vi a Trilli un poco desanimado, pero es normal”

Diego Villares fue el elegido por Óscar Cano para jugar como lateral derecho contra Unionistas, ante la baja de Antoñito. La presencia del mediocentro en esa demarcación en lugar de Trilli fue una de las sorpresas de la alineación y el de Vilalba reconoció que su compañero pasó unos días fastidiado. “Sí que lo vi un poquito desanimado, pero yo creo que es normal. Cualquier jugador, aunque no juegue, sea por lo que sea, siempre va a estar un poquito más desanimado, más descontento, pero yo lo veo entrenando bien y un chaval que todos sabemos las condiciones que tiene”, declaró Villares, tras recoger el Trofeo al Mejor Jugador del Mes de Diciembre, en la ciudad deportiva de Abegondo.

El centrocampista podría volver a ser el elegido para el flanco diestro de la línea defensiva este sábado, con motivo de la visita al Alcorcón. “No sé si me va a tocar otra vez de lateral, de mediocentro, o si no me va a tocar, pero mientras pueda ayudar, de lo que sea”, señaló.

El encuentro en Santo Domingo no es uno más para los blanquiazules por tratarse de un Alcorcón que está empatado en el liderato con el Córdoba y que le saca cuatro puntos al Dépor. “Es un partido importante sobre todo por lo que dices, un enfrentamiento directo que al final nunca se sabe cuando puedes necesitar ese gol average, que puede ser clave al final de Liga, con lo que un partido importante aunque todavía no hayamos empezado la segunda vuelta”, finalizó Diego Villares.