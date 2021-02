Villares tendrá ficha con el primer equipo del Deportivo

El Deportivo quiere fichar a Sergio Moreno, delantero cedido por el Rayo Vallecano en el Mirandés, y tiene la idea de darle licencia del primer equipo a Diego Villares. Este es el plan que tiene el equipo coruñés en el último día del mercado de fichajes, que finaliza a las 00:00 horas.

Villares tiene 24 años y no puede alternar el filial y el primer equipo, como hace por ejemplo Adri Castro. Villares es centrocampista pero ha mostrado que puede jugar en varias demarcaciones.

La plantilla tiene dos huecos, los que dejan Diego Rolan y Rui Costa. La incorporación de Moreno sería la segunda en este mercado tras la incorporación de Raí, atacante brasileño que firmó libre después de rescindir su contrato con el Zaragoza.

Moreno es un hombre del agrado de Rubén de la Barrera, que considera que con él y Raí tendrá más alternativas y soluciones ofensivas.

Rolan se marcha al Pyramids de la liga de Egipto, cedido con opción de compra. Rui Costa, por su parte, regresará a su país, Portugal, para enrolarse en las filas del Santa Clara, de la Primera Divsión lusa.

Los blanquiazules negociaron el retorno de Luis Fernández, pero no hubo acuerdo con el Asteras Tripoli de Grecia. Los griegos querían dinero por el traspaso y el Dépor no quiere pagar por un jugador que termina contrato en junio. No parece probable que haya modificaciones en las próximas horas en las posturas de las dos partes.

El Deportivo intenta revitalizar un vestuario que atraviesa una grave crisis de resultados. Son seis jornadas sin ganar y se ha caido por primera vez