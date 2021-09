Villares, sobre Trilli: “No es primordial que llegue a este partido, sino que se recupere bien”

La lesión de Trilli dejó a Borja Jiménez sin lateral derecho de confianza. El canterano fue titular ante el Celta B, se perdió el duelo contra el Tudelano por estar con España sub 19 y las siguientes tres jornadas por la lesión muscular en el psoas ilíaco de la pierna izquierda que se produjo en la concentración de la selección. En los cuatro partidos sin él, el técnico ha alienado a otros tantos futbolistas en esa demarcación. Benito, Víctor García, Villares y Lapeña se han turnado para cubrir la ausencia de Trilli. El chaval está en la recta final de la recuperación, pero su presencia el viernes ante la SD Logroñés en Riazor se antoja complicada. Desde el vestuario, su compañero Villares entiende que no hay que forzar a las alturas de temporada en la que estamos: “No hay que meterle tanta prisa. No es primordial que se recupere para este partido sino que se recupere bien”.

El Dépor perdió su primer partido en el estadio Reina Sofía de Salamanca ante Unionistas. Tras cuatro victorias seguridad, primer tropiezo y primeros goles encajados. En una situación que el equipo ya esperaba: “El vestuario sigue estando unido, la derrota tarde o temprano iba a llegar. Aunque parecía que íbamos a ganar todo y con paso de reyes, sabíamos que la derrota llegaría”

RENOVACIÓN

Villares termina contrato al finalizar la presente campaña y será habitual preguntarle por el estado de las negociaciones de su renovación. El centrocampista se sigue mostrando tranquilo con respecto a su futuro: “Sigo manteniendo lo que dije hasta ahora. Creo que va a llegar a buen puerto y cuanto antes mejor pero no hay prisa. Mi cabeza está en el Dépor y espero seguir muchos años”.

La plantilla sigue preparando el duelo del viernes ante una SD Logroñés que sólo ha perdido un encuentro en este inicio de competición. Los riojanos acumulan dos victorias, dos empates y una derrota