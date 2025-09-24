Villares y las sensaciones del Deportivo: "Para los rivales tiene que ser jodido jugar contra nosotros"

Diego Villares habla de lo que más le gusta de este Deportivo de La Coruña que, tras seis jornadas, es líder de Segunda División. “Yo creo que somos un equipo muy difícil. Para los rivales tiene que ser jodido jugar contra nosotros y eso es lo que queremos ser. Con balón, a todos nos gusta tener el balón el mayor tiempo posible pero, cuando no lo tengamos, ser un equipo muy difícil de batir y de hacernos daño”, comentó en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El mediocentro destaca también lo que transmite Antonio Hidalgo desde el banquillo: “Igual me podría quedar con eso, la pasión que él nos transmite en cualquier ejercicio desde el principio al final del entrenamiento, ese veneno que decía él que le gusta y que quiere transmitir a sus equipos. Eso nos está viniendo muy bien y esa actitud de todos es la clave”.

El capitán resta importancia a ser primeros en la tabla, pero sí valora mucho las sensaciones que está dejando el equipo en los partidos. "Eso es lo mejor. Sobre todo estos últimos partidos, más allá de los resultados, las sensaciones del equipo son muy buenas y lo que sentimos los jugadores en el campo es lo mejor con lo que nos tenemos que quedar".

villares alcanzó los partidos de lucas pérez

Diego Villares alcanzó el viernes 172 partidos con la camiseta del Deportivo de La Coruña, los mismos que ha disputado Lucas Pérez. “Con respecto a los partidos, para mí alguien como Lucas fue una persona especial dentro de este verstuario, que nos ayudó muchísimo. Desde el primer día que llegó, conmigo tuvo un trato increíble. Lo considero mucho más que un compañero normal, así que te puedes imaginar lo que eso significa para alguien como yo”.