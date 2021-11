Villares renovaría un año más si juega 25 partidos

Diego Villares podría seguir en el Deportivo la próxima temporada aunque no haya acuerdo para su renovación. El centrocampista ampliaría su vinculación con el club un año más si esta campaña juega 25 partidos. Al ritmo que va, los cumpliría sobradamente. Villares ha tenido minutos en las once jornadas que se llevan disputadas, siendo titular en nueve ocasiones. Sin embargo, la intención de las dos partes es no tener que ejecutar esta cláusula y llegar a un entendimiento para hacer un nuevo contrato. El jugador quiere continuar y el Dépor quiere que siga vistiendo de blanquiazul, a pesar de que las posturas están ahora mismo alejadas, tal y como contó su representante en DEPORTES COPE CORUÑA. Desde la Plaza de Pontevedra hicieron llegar a Ricardo Alonso una nueva propuesta en los últimos días, oferta que el agente considera insuficiente para la importancia que Villares tiene en la plantilla: “Está el tema un poco encallado. En agosto y hoy (por ayer) nos ha propuesto una base salarial para la renovación del jugador, pero entendemos que siendo el club que es y comparando las bases salariales que hay en el club en general, entendemos que es un poco inviable. Algunos equipos de Segunda que nos han preguntando o opciones de fuera como el Sparta de Praga o el Lech Poznan, le hemos manifestado que, a día de hoy, tienen que comunicarse con el club. A partir de enero, sí que comenzaremos a valorar opciones a futuro. Su corazón y ánimo está en el entorno Deportivo, pero el tema salarial está enquistado y creemos que es una propuesta muy baja para el club que es y con la visión de querer y poder estar en Segunda la temporada próxima”. Ese mes de enero aún no habría podido jugar esos 25 partidos, pero, en circunstancias normales, sobre el mes de marzo podría llegar a ese número y, automáticamente, renovaría un año más. De todos modos, las conversaciones seguirán y se espera que se pueda culminar con éxito la continuidad de un futbolista que subió al primer equipo el pasado mes de enero y que se ha convertido en un jugador importante en el terreno de juego y muy querido por la grada.