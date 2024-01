Villares: “El partido del Deportivo en Balaídos es muy importante, pero no una final”

Diego Villares ha analizado en la mañana de este miércoles el partido que va a disputar el Deportivo de La Coruña contra el Celta Fortuna este domingo a las 21:00 horas en Balaídos. “Está claro que no es un partido más, porque siempre hay esa rivalidad, aunque sea el filial del Celta y es un partido que no nos gustaría jugar a nadie. Es un partido importante, pero una final tampoco, porque sí que queda mucho. Sí que un partido muy importante, pero no una final”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El centrocampista gallego habló también de los problemas del césped del feudo vigués. “Parece que tienen ahí unos problemas en el césped, no sé si con el riego o qué, que ya lo cambiaron varias veces. Sí que está un poquito irregular, pero al final es el mismo campo para ambos”.

El Deportivo cambió de sistema con motivo del partido contra la Ponferradina y pasó a jugar con dos mediocentros en lugar de tres. “Apostamos por jugar con solo dos mediocentros y meter un jugador más por delante del balón. El domingo el míster me dijo también que fuera un poquito más posicional, que diese un poquito más de equilibro al equipo porque, al ser solo dos mediocentros, también era algo que necesitábamos, al saber que la Ponferradina era un equipo que a la contra nos podía hacer daño”, comentó.

Diego Villares acaba de sellar su acuerdo de renovación con el Deportivo hasta 2027. “Fue algo bastante rápido. Negociaciones que, desde las dos partes, queríamos llegar a ese punto de acuerdo. Así que fue algo rápido que manejaron entre mis representantes y la dirección deportiva. A partir de ahí, di el sí y todo se llevó a cabo muy rápido”, finalizó.