Villares y el lateral derecho: “No es mi posición pero donde pueda ayudar, yo contento”

Antoñito se lesionó en la primera mitad del partido ante el Alcorcón y no se ha entrenado en toda la semana. El andaluz podría ser baja el domingo en Linares. Ante esta situación, muchos focos apuntan a Villares como lateral derecho, tal y como sucedió en el duelo ante el cuadro alfarero y durante toda la temporada. Cuando ha faltado Antoñito, el gallego baja a la defensa: “No es resignado. Si me toca jugar, encantado. No es mi posición pero donde pueda ayudar, yo contento”. De todos modos, Óscar Cano tiene más alternativas. Además de la natural de Trilli, que no estuvo ante el Alcorcón por culpa de un proceso febril, está Pepe Sánchez, ya recuperado de su rotura fibrilar y que ha jugado en esa demarcación. “Siempre cuando falta un compañero te toca un poco ayudar. Está Trilli y también Pepe. Al que le toque jugar, hacerlo lo mejor posible”, indica Villares

Pitos a Óscar Cano

Además de antes y después del duelo del pasado sábado, Riazor también silbó y pidió la dimisión del entrenador en los cambios de Soriano y en el del lesionado Antoñito. Por el andaluz entró Isi Gómez, pasando Villares al lateral. Trilli no estaba en el banquillo porque no se entrenó durante la semana por culpa de un proceso febril. Villares habla de la reacción de la grada: "No es mi posición y es normal que la gente tenga ganas de ver a Trilli. Lo puedo entender"

Problemas lejos de Riazor

Las pocas opciones que tiene el Dépor de lograr el ascenso directo pasan por ganar las tres jornadas que quedan. La primera parada es Linarejos este domingo desde las doce de la mañana. Toca jugar a domicilio, la gran asignatura pendiente del cuadro blanquiazul. Más allá de que el rival sea de la parte alta, Villares reconoce los problemas del equipo: “Fuera de casa daba igual que fuese un equipo de arriba, media tabla o abajo...no ha costado sacar los partidos. Ahora un rival que se juega el play off y que no nos lo pondrá nada fácil”

Quiles y Lucas Pérez

Batman y Robin. Los delanteros ya tienen sus máscaras para acabar la temporada después de sendas operaciones por fracturas en la cara. El andaluz quiere llegar al último encuentro de la fase regular, el 27 de mayo en Pasarón contra el Pontevedra. Lucas, por su parte, no se quiso descartar para este fin de semana, pero la idea es que intentar estar disponible en la siguiente jornada frente al Algeciras: “Ellos se encuentran bien, que es lo más importante. Ya visteis lo guapos que están. Que se recuperen lo mejor posible para ayudarnos en el tramo final”

Entrenamiento en el estadio

Óscar Cano se llevó a la plantilla a Riazor para realizar el entrenamiento a puerta cerrada. El técnico tendrá que decidir quién será el sustituto de Lucas. El granadino tiene a Svensson y Arturo como alternativas.