Villares (Deportivo): “La rodilla no me molesta nada”

“Mantengo el vendaje por precaución y me hace sentirme más seguro, pero la rodilla no me molesta nada. Poco más va a aguantar el vendaje”. Diego Villares ha sufrido dos esguinces en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda y no ha podido realizar la pretemporada completa junto al resto de sus compañeros. El centrocampista se lesionó en el partido ante el Albacete y, en la vuelta a los entrenamientos, volvió a tener problemas en la misma zona. Sin embargo, con el aplazamiento de la primera jornada (que se jugará el miércoles 28 de septiembre a las 20 horas en Riazor) ha llegado a tiempo al inicio de liga, siendo titular en los dos primeros encuentros

“El año pasado jugaba un poco más liberado. Este año hay que aguantar un poco más la posición y sujetarse más por dentro y dar esa función de estar por delante de la defensa”. El Dépor ha pasado del 4-3-3 del curso anterior a un 4-2-3-1 del actual, con Villares en ese doble pivote. El equipo ha logrado dos triunfos, aunque el juego no ha sido el mejor. Diego pide calma. Estamos sólo en el principio de la competición: “Puede ser que, este último partido sobre todo, nos costase un poco más, pero fuera de casa ningún equipo lo pondrá fácil y competirán hasta el último minuto. Serán resultados cortos”. Este año, la palabra de moda es transición, y los problemas de los blanquiazules para cortar los ataques rivales cuando pierden el balón. “Siempre hay margen de mejora y más en la jornada dos. Lo que más nos complicó con la gente descolgada y hay que estar más atento en las vigilancias. Lo trabajaremos”. El domingo, desde las 19 horas en Riazor, nueva prueba ante el Pontevedra en Riazor: “ Es un equipo que mantiene la base del año pasado. Equipo que hizo una buena campaña. No nos va a poner las cosas fáciles” analiza.