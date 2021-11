Villares confía en llegar a un acuerdo para renovar con el Deportivo

Diego Villares quiere que su futuro pase por el Deportivo. El centrocampista y el club se encuentran en pleno proceso de negociación para ampliar su vínculo. Aunque el jugador renueva un año de forma automática si disputa 25 partidos, la intención de las dos partes es seguir vistiendo de blanquiazul más temporadas. “Mi intención es quedarme aquí y que el acuerdo va a llegar. Estamos tranquilos”

La pasada semana, su agente habló en Deportes COPE Coruña sobre las ofertas que le han llegado desde el Dépor, propuestas que considera insuficientes en cuanto a salario teniendo en cuenta su actual rol en la plantilla. Villares reconoce que no han sido días fáciles, pero considera que es una etapa ya superada: “es una situación en la que no estaba acostumbrada. Es algo nuevo para mi y me costó asumir. He hablado con mi agente, con el club y está todo en calma ya”.

El equipo visita el domingo al Rayo Majadahonda, segundo clasificado con sólo tres puntos menos que el conjunto de Borja Jiménez: “Sabemos que será un partido complicando. Es un buen campo, donde podamos practicar nuestro fútbol. Esa será nuestra base, hacerles daño con balón”. Villares considera que el hecho de no haber jugado el pasado domingo en Riazor ante el Extremadura no influirá en nada en el encuentro en el Cerro del Espino

COPA DEL REY

Los coruñeses estarán hoy en el bombo de la Copa del Rey. Más allá de rivales, la preferencia es jugar en casa. Es eliminatoria a partido único la semana del 1 de diciembre y desde el vestuario quieren evitar cualquier tipo de desplazamiento para tener mayor descanso de cara al partido del fin de semana, que está puesto para el sábado 4 en A Malata ante el Racing de Ferrol.

En el bombo estará también el Victoria. El equipo blanquinegro, de Regional Preferente, derrotó 1-0 al Hernani y se enfrentará a un rival de Primera División