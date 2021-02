Villares, la cigüeña de Rubén de la Barrera

“La pelota a los de arriba no se la lleva la cigüeña”. Es la reflexión que hacía Rubén de la Barrera el pasado 29 de enero, días antes de cerrarse el mercado de fichajes de invierno. El entrenador llevaba poco más de dos semanas en el Deportivo y ya era consciente de las necesidades que tenía la plantilla. La cigüeña estaba en casa y se llamaba Diego Villares. Tres días después de esas palabras, el centrocampista del Fabril ascendía al primer equipo. Con 24 años no podía alternar el Deportivo y el filial y Rubén de la Barrera decidió que estuviese con él.

“Tiene capacidad de influir y presencia en muchos metros cuadrados y en muchas líneas del rival. Nos ayuda a iniciar el juego, en el desarrollo del mismo y en el área rival. Tiene capacidad para llegar”, indicó el técnico al término del partido contra el Guijuelo. Frente al Coruxo entró tras el descanso, con el Dépor perdiendo 2-0, y fue de lo poco rescatable de la derrota. El pasado domingo en Riazor, De la Barrera le dio mando en plaza y Villares respondió a la perfección. Lo mismo bajaba a ayudar a Uche y Borges a sacar la pelota que aparecía en el área del Guijuelo para controlar un balón, levantar la cabeza y asistir a Rayco para darle un gol cantado que el canario mandó arriba de la portería de Salcedo. En la primera mitad metió un pase en profundidad que permitió a Lara ganar la espalda a la defensa, una jugada que terminó con otra ocasión muy clara para los coruñeses, un disparo de Rayco que se fue a la izquierda de la meta rival. Su misión es intentar que la pelota le llegue a los atacantes en las mejores condiciones y el mayor número de veces posible.

Aunque es evidente que en el análisis hay que tener en cuenta que visitó Riazor el colista del subgrupo, un equipo que sólo ha ganado un partido en toda la temporada, fue un encuentro donde el Dépor hizo ocasiones de sobra para vencer con más tranquilidad y no llegar ajustados a los últimos minutos. No tuvo tanto control como el día de Unionistas, pero sí tuvo muchas más opciones de marcar y obtener una victoria más holgada.

“El chaval presentó credenciales desde el primer momento y dijo aquí estoy yo, con ganas de ayudar”.