Villares se apunta al Deportivo del futuro

Diego Villares fue una de las pocas noticias positivas de la temporada pasada. Subió en enero del Fabril al primer equipo y se hizo rápidamente con un puesto en el once titular. Dio un gran rendimiento y despertó el interés de otros clubes. Tiene 25 años y un gran futuro por delante. Termina contrato al final de la presente temporada, pero está seguro de que las negociaciones que se han abierto sobre su renovación terminarán con éxito: “Mi ilusión es seguir en el Deportivo y la dirección deportiva también está mostrando predisposición”. En ese sentido, no hay una fecha límite para llegar a un entendimiento: “No nos hemos marcado ningún plazo. Tenemos buena relación. Por su parte y por la mía hay buena predisposición y no creo que haya ningún problema para la ampliación”.

Villares apunta a titular en el primer partido de liga, el domingo en Riazor contra el Celta B. A falta de la confirmación oficial por parte de la Xunta, Riazor podría tener un aforo superior a diez mil personas, un gran cambio con respecto a la pasada campaña, donde se jugaron muchos encuentros a puerta cerrada o con un máximo de cinco mil: “Puede ser importante notar el apoyo de la gente en cada partido. Esperemos que se puedan meter más de diez mil, y de ahí hacia arriba”.

El Deportivo inicia el curso con el objetivo de lograr el ascenso a Segunda. Regresar al fútbol profesional es clave para el futuro de la entidad herculina, pero Villares elude hablar de presión: “No se nota la presión pero sí hay ambiente de ilusión”.

Borja Jiménez podrá contar con Trilli y Noel para el estreno liguero. Ambos, junto al central Dani Barcia, han sido convocados por la selección española sub 19 para disputar dos amistosos. Se concentran el lunes 30, por lo que estarán ante el Celta B pero serán bajas en la segunda jornada, cuando el Dépor visite al Tudelano (domingo, 5 de septiembre a las 17 horas)