Vidal: “Todos los ex presidentes están invitados al palco”

El nuevo presidente Fernando Vidal y los consejeros Juan Antonio Armenteros y Ricardo González visitaron los estudios de Deportes Cope Coruña para hablar de su nueva etapa al frente del club. “Creíamos en el trabajo de Fernando, que fue la primera apuesta que hicimos, y en el de Richard, con la incorporación de jugadores que han llegado y van a seguir llegando, y sí pensaba que a partir de febrero podíamos estar más cerca de la salvación. De momento, hemos hecho mucho, pero no hemos hecho nada. Lo que más me gusta de todo, que es lo que le da fuerza a este proyecto, es la unión del deportivismo con el club. Me enorgullece como socio, aficionado de este club, que la gente vuelva a sentir esto como algo propio y que todos juntos sí podemos levantar esto e incluso aspirar a cotas mayores”, comentó Vidal.

En los dos últimos encuentros Augusto César Lendoiro ha regresado al palco de Riazor y el nuevo máximo mandatario explicó que todos los ex presidentes están invitados a acudir al feudo coruñés. “Están todos los ex presidentes invitados al palco. En el último partido hubo dos, Armenteros y Lendoiro. Hay cuatro ex presidentes y están invitados además de manera continua”, señaló.

De cara al futuro, Fernando Vidal prevé incorporar al club distintos ex futbolistas. “A mí me gustaría en el futuro incorporar ex jugadores y que han marcado una época y creo que Fran y Valerón han marcado. Otra cosa es que puedan venir o no, pero sí me gustaría”, reconoció.

Con respecto al fichaje de Sabin Merino, el presidente explicó: “El fichaje de Sabin Merino es un fichaje íntegro de Richard Barral. No solo motivado por la relación con el agente sino por la relación con el Leganés, con Felipe con el presidente del club y con su hijo. Pero al final es un fichaje del Deportivo y de todos”.