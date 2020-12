Vidal respalda a Fernando Vázquez

El deportivismo vive los peores momentos de su historia reciente. Si ya era duro estar en Segunda División B, perder con el Celta B en Riazor es un golpe brutal para la afición blanquiazul. Y cuando las cosas no van bien, muchos miran a la figura del entrenador. Es la primera derrota de la temporada, pero no es una derrota cualquiera por lo que supone para la gente. Además, provoca que el equipo termine 2020 segundo del subgrupo, con dos puntos menos que Unionistas. En esta situación, el presidente Fernando Vidal quiso lanzar un mensaje de calma, empezando por el futuro de Fernando Vázquez en el banquillo: “No veo debate y creo que el Consejo me va a apoyar. Por la experiencia que he tenido, creo que hay que tener tranquilidad y calma y ver cómo evolucionan las cosas”. De todos modos, el máximo dirigente reconoce que han sido horas muy difíciles: “Es una derrota tremendamente dolorosa y he sentido cierta vergüenza, pero como deportista estoy acostumbrado a relativizar los éxitos y los fracasos. Es una derrota muy dura, bochornosa. Ni en mis peores sueños, ni en los de ningún deportivista, pensamos que podía ocurrir esto”.

MERCADO DE FICHAJES

El club está analizando las posibilidades que pueden tener a nivel económico y deportivo para ver qué opciones hay de reforzar la plantilla en enero. En este sentido, el futuro de Rolan será vital. Lo que pase con el delantero uruguayo determinará los movimientos a partir de 1 de enero. En estos momentos, el Deportivo tiene sólo una ficha libre sub 23. Fernando Vázquez ya dejó claro después del empate ante el Pontevedra en Pasarón que no vería con malos ojos la llegada de algún fubolista en el mercado de invierno.

El equipo cerrará el jueves la competición oficial en 2020 con el partido de Copa ante El Ejido en Riazor a partir de las 17 horas.