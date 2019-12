Vidal: "¿Fernando Vázquez? En un momento determinado, sí nos podría ayudar"

Fernando Vidal atendió ayer la llamada del Partidazo desde los estudios de Cope Coruña y habló de sus objetivos para reforzar el equipo en este mercado invernal. “Lo que yo intento y creo que no va a haber ningún problema con el Consejo saliente es hacer lo que hicimos con Augusto en su día. Teníamos junta el 22 de enero, Augusto dio todas las facilidades para que trabajásemos con la secretaría técnica del club y así pudiésemos hacer entradas y salidas. No hemos cuantificado en cuanto a número. Si necesitamos jugadores que nos den valor al resto de jugadores. Jugadores importantes, uno por línea importante. Al final pueden ser 3, 5, 7, no sabemos, pero al equipo hay que darle un giro porque necesitamos espabilar”, explicó en la entrevista con Juanma Castaño.

Con respecto a la llegada de Fernando Vázquez para el banquillo del cuadro herculino, Vidal comentó: “Fernando Vázquez es un buen amigo, que conozco bien de la primera etapa en el Dépor. Tengo una magnifica relación con él y es un entrenador que en un momento determinado, sí nos podría ayudar”.

El que fuera directivo con Tino Fernández confesó que su familia le había desaconsejado “totalmente” que presentase su candidatura. “Un poco loco sí que estoy. Dada la situación que está el Deportivo en estos momentos, es una situación muy complicada, muy difícil, creo que la más difícil del club en 103 años de historia y me puede tocar a mí pilotar este momento”, apuntó.