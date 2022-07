Víctor Narro: “Borja me llamó y me dijo que estaban haciendo un esfuerzo por traerme”

A Víctor Narro no le asusta el reto que tiene de nuevo por delante el Deportivo de La Coruña en la temporada 2022/2023. Es consciente de la presión y exigencia del ascenso y llega con la ambición de lograrlo. “Preparadísimo, preparadísimo, Por eso vine aquí. Al final jugar con presión es bueno y malo. Si sabes gestionarla, es bueno. Aquí ya sabemos que el objetivo es ascender y estoy seguro de que lo vamos a conseguir este año”, aseguró.

El centrocampista balear de 23 años, que ha llegado procedente del Valladolid Promesas y ha firmado por dos temporadas, explicó que su fichaje se gestó de forma muy sencilla. “Fue un fichaje rápido. Recibí la oferta en verano mientras estaba de vacaciones y no dudé ni un segundo en decidirme. Se hizo todo muy rápido, en tres cuatro días, firmé online. Borja me llamó y me dijo que estaban haciendo un esfuerzo en traerme y que él confiaba en mí, que me había visto este último año los partidos contra ellos y en demás vídeos y que quería que estuviera aquí, que formaba parte de este proyecto y que iba a estar a gusto”.

Con el filial pucelano, en el curso pasado, Víctor Narro se desenvolvió sobre todo en la banda derecha a pierna cambiada, pero se trata de un futbolista versátil. “Yo llevo toda la vida jugando en las posiciones de delante. Este último año jugué en derecha a pierna cambiada, pero me siento cómodo tanto en la derecha como en la izquierda y de mediapunta. Donde me ponga el míster”.

Con el Valladolid Promesas, el centrocampista pudo visitar el estadio de Riazor el curso pasado y quiso destacar el valor de la afición blanquiazul. “Es un club que sinceramente no se merece estar en la categoría que está. Es un club que mueve muchos medios, mucha afición, una afición increíble. Yo vine aquí a jugar con el Valladolid el año pasado y me quedé alucinando 15.000, 20.000 personas cada partido y eso es de un club de Primera, no de Primera RFEF”.