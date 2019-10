Vicente Gómez: “Hacer un buen partido puede servirme para decir que estoy aquí”

Vicente Gómez regresará a su hogar este domingo y lo hará formando parte del primer once inicial de Luis César. “Un partido para mí otra vez muy emotivo porque yo lo viví todo allí. Me hice futbolista y va a ser muy bonito. No va a ser lo mismo que la temporada pasada que era la primera vez que iba pero sí que va a ser un día especial y muy emotivo. Espero dejar las emociones otra vez en el vestuario y hacer un buen partido porque me voy a jugar mucho porque el club no está en una buena situación y también por mí que no estoy participando. Hacer un buen partido allí quizá me sirva para reivindicarme un poco y decir que yo estoy aquí también, que puedo jugar”, comentó en la sala de prensa del estadio de Riazor.

El mediocentro reconoce que la llegada de un nuevo entrenador produce sensaciones renovadas. “Cuando hay un cambio, todo se reactiva. Para él también es una oportunidad de venir al club referente de Galicia a entrenar. Él que es gallego, también puede ser su oportunidad de hacer un buen año, sacar al equipo de esta situación y para él me imagino que será un reto bonito”.

Con la destitución de un entrenador, también reconoció Vicente Gómez que en el vestuario se siente la responsabilidad. “Cuando hay un cambio de entrenador, primero hay responsabilidad y uno se siente responsable y afectado. Ahora queremos centrarnos en una temporada que empieza entre comillas con este míster este fin de semana”.

A nivel personal, el centrocampista espera disfrutar de más minutos. “Este año sinceramente los partidos que jugué me vi bien, trabajé mucho durante el verano el tema de la activación, de la atención que quizá soy consciente que hay veces de que por mi forma de jugar o por mi forma de ser me falta esa activación, que parece que no estoy en el partido y yo creo que este año los partidos que hice tanto en Gijón como en Albacete estuve bien. Yo soy una persona muy crítica conmigo mismo, pero esos dos días estuve bien. El día del Numancia entré bien también y pensaba que me iba a valer para seguir, pero el míster no lo vio así”.

Vicente Gómez destacó el nivel de Jonathan Viera. “Jonathan es el mejor jugador de la liga seguro. Se le queda pequeño la categoría. Ama el escudo pero podía estar tranquilamente cedido en Primera”.