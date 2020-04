Vicente Gómez: “El entrenamiento individual no tiene mucho peligro”

La semana que viene está prevista la vuelta a la actividad en la ciudad deportiva de Abegondo. Según el protocolo de la Liga de Fútbol Profesional, los jugadores se someterán a unos test y si el resultado es negativo, se pondrán a trabajar, primero de forma individual y después ya por grupos. Vicente Gómez cree que es un buen punto de partida: “En estos momentos, el entrenamiento individual, sabiendo que no hay nunca un cien por cien asegurado, no tiene mucho peligro. Es más seguro que ir al súper a hacer la compra”. Según les comunicó Álex Bergantiños, el capitán del cuadro blanquiazul, las pruebas las pasarán entre el 5 y el 7 de mayo.

De todos modos, el canario no oculta su incertidumbre sobre el futuro. Entiende que es un virus nuevo y que hay muchas preguntas sin respuestas: “Tengo dudas y mucha incertidumre. Es un virus que nadie sabe cómo actuará, cuánta gente asintomática hay... se ha hablado de un calendario pero no se si ese calendario será flexible, qué pasa si hay contagio. Más que pensar en el futuro es pensar en el día a día. En la ciudad deportiva no hay peligro, hay más peligro en otras actividades como ir a la farmacia o al súper. Son pensamiento a futuro que nadie sabe. De momento, empezar con entrenamientos individuales es una buena decisión”. La idea de la LFP es iniciar la competición en las primeras semanas del mes de junio, para poder jugar las once jornadas que quedan antes de terminar el mes de julio. Vicente se reafirma en su opinión sobre que quiere jugar, pero sin saber cuándo se podrá volver: “Es cierto que hay muchas incógnitas. Es importante coger todo con pinzas porque es una situación nueva y es un virus que nadie conoce. Hay que ir viendo. No hago mucho caso a los calendarios que van sacando. No sirve para nada. Solo me quedo con que la semana que viene debo pasar un test y entrenar de forma individual en la ciudad deportiva”.