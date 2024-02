El Vestuario de Liaño: "El Deportivo da sensación de tranquilidad y estar por encima de los rivales"

"Soy de los convencidos de que el Deportivo tiene capacidad de ganarlo todo, no digo que lo vaya a hacer. Incluso ante el Tarazona, no necesitas estar a tu mejor nivel para superar a los rivales"

"Los partidos son de noventa minutos y no todos los vas a ganar en el primera mitad. El equipo está maduro y tiene a una serie de jugadores que están dando una gran imagen. Nos los merecemos y que no pare".

"En lo único en lo que no estoy de acuerdo con Idiakez es que el cambio empieza tras Irún. Por desgracia tuvimos que esperar más tiempo. Después ha habido partidos que no ganábamos y no daba sensación de estabilidad. Ahora sí, venimos de cinco victorias y da sensación de tranquilidad y estar por encima de los rivales"