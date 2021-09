El vestuario del Deportivo se despide de Celso Borges

Celso Borges puso fin a su segunda etapa en el Deportivo y seguirá su carrera profesional en el Alajuelense de Costa Rica. El club coruñés hizo pública la salida del centrocampista, una salida esperada después de que la entidad incluyese al futbolista en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y que lo dejase sin dorsal el último día del mercado de fichajes.

A pesar de no tener ficha, Borges no dejó de entrenarse a las órdenes de Borja Jiménez. Llevó la situación de la mejor manera posible. Era un jugador muy querido en el vestuario: “Todo el mundo se queda con lo bonito que dio. A nivel de vestuario los que hemos tenido la suerte de conocerlo y trabajar con él es de las mejores personas que he visto en un vestuario. Es una excelente persona”, indicó Borja Granero.

Uno de sus mejores amigos en la plantilla, Héctor Hernández, también le dedicó unas bonitas palabras a través de sus redes sociales: “Gracias por tanto y más. Sobran las palabras, mi querido hermano. Lo mejor está por llegar. Te mereces lo mejor, te voy a extrañar muchísimo”.

Borges regresó la temporada pasada a Riazor para jugar en Segunda B. Pese al descenso a la tercera categoría, el tico consideraba A Coruña su segunda casa y decidió regresar para asentarse en la ciudad, firmando un contrato de larga duración. Deportivamente, las cosas no salieron bien y el equipo no logró el ascenso. Los dirigentes decidieron aplicar un ERE por la situación económica y Borges fue uno de los afectados.

Horas antes de salir del club, el futbolista se ejercitaba como uno más en la ciudad deportiva de Abegondo. El mercado en su país terminaba ayer y se buscó una solución para que Borges pudiese seguir jugando. El quería seguir en A Coruña, pero el entendimiento no fue posible y tomó la decisión de regresar a su país.