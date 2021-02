El vestuario del Deportivo se blinda ante la crisis institucional

La convulsa semana que está pasando el Deportivo, con el cambio en el Consejo de Administración, provoca que el vestuario tome la decisión de blindarse y centrarse sólo en lo futbolístico. “Hemos decidido encerrarnos y hacernos fuertes dentro y que no nos afecte lo de fuera. Todo lo que no sea centrarnos en el verde va a ser negativo para nosotros”, indicó un Keko Gontán que no es uno de los capitanes pero sí una voz respetada en esa plantilla. A pesar de esto, asumen su culpa: ”Los clubes funcionan en base a resultados y nos sentimos responsables de que no vayan bien las cosas a nivel deportivo”

ABANCA ha decidido dar un golpe de timón, tomar las riendas y relevar a la directiva. Se va Fernando Vidal y su equipo y ha sido nombrado como nuevo presidente Antonio Couceiro, un hombre conocido en la sociedad coruñesa, presidente de la Cámara de Comercio y que fue conselleiro de Industria en la época de Manuel Fraga. Antes del entrenamiento de esta mañana en Abegondo, cuando tuvo lugar la comparecencia de Keko, los jugadores no habían recibido la visita de los nuevos ni de los anteriores dirigente, algo que tampoco preocupa mucho a los futbolistas, que se quieren centrar en el partido del domingo ante el Guijuelo en Riazor.: “Hemos cerrado las puertas en el sentido de estar centrados en el verde”. De todos modos, tras la rueda de prensa, Vidal y varios de sus consejeros sí han acudido a la ciudad deportiva para despedirse de los jugadores y el cuerpo técnico.

El equipo tiene un reto mayúsculo por delante. Después de siete jornadas sin ganar, Rubén de la Barrera ha admitido que necesitan ganar en las cinco jornadas que quedan de la primera fase para meterse entre los tres primeros y seguir soñando con lograr el ascenso en la Segunda fase. En caso de no lograrlo, y quedar entre el cuarto y el sexto, deberán pelear por no bajar a la Segunda División de la RFEF, olvidándose de regresar al fútbol profesional esta temporada.

El Dépor no sabe lo que es conseguir un triunfo en 2021. Ni siquiera ha s