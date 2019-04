"Se va a ver un equipo ambicioso y valiente que tiene que ir a por la victoria"

José Luis Martí ofreció esta mañana su primera lista de convocados. Dieciocho futbolistas viajan ya por carretera rumbo a Pamplona, entre los que no están por decisión técnica Saúl, Vítor Silva e Íñigo López, y tampoco ha podido contar el técnico con los lesionados Carlos Fernández, Fede Cartabia, David Simón y Krohn-Dehli.

Pedro Mosquera y Dubarbier han regresado a la lista y uno de los datos llamativos es la presencia del lateral argentino en lugar de Saúl. “Yo manejo la información que he recibido en estos entrenamientos y en esta semana y a Duba lo he visto plenamente integrado en el grupo, con un ritmo interesantísimo, con una predisposición muy buena. Lo he visto preparado para venir en la convocatoria y si tiene que saltar al terreno de juego creo que lo puede hacer perfectamente. La respuesta más sencilla es que solo puedo dar una lista de dieciocho. Dos laterales izquierdos ya están en la lista. Merecer lo merecen todos”, explicó el entrenador mallorquín en la sala de prensa del estadio de Riazor, donde el equipo se ejercitó a puerta cerrada.

El Deportivo se enfrentará a Osasuna en el Sadar a partir de las seis de la tarde de mañana. El líder de la categoría todavía no ha perdido como local, con lo que la tarea no será sencilla, pero el nuevo entrenador confía en que se vea un equipo coruñés con carácter ganador. “Lo que se va a ver es un equipo ambicioso y valiente que tiene que ir a por la victoria”.

Con respecto a los nombres propios del once inicial y el sistema táctico, José Luis Martí señaló: “Voy valorando mucho las sesiones preparatorias y también las sensaciones que le transmiten los jugadores en los entrenamientos que acabamos de realizar. Y a partir de ahí voy decidiendo un poco los once que tienen que participar, siempre manteniendo un Plan B para lo que pueda suceder, teniendo jugadores que puedan participar tanto en aspectos defensivos que ofensivos. Lo más importante es que todo el mundo sepa interpretar la manera de moverse, de jugar, de presionar, de circular el balón, la manera de finalizar y, en ese sentido, lo que hemos estado trabajando durante la semana”, finalizó.