“No veo la clasificación, las notas se dan después del último partido”

El Deportivo recibe este domingo en Riazor al Compostela en una crisis de resultados. Sólo ha sumado dos puntos de los últimos doce y han bajado a la tercera posición, con dos puntos más que un Celta B que tiene un partido aplazado ante el Guijuelo. Será también el estreno en casa de Rubén de la Barrera después del empate a cero contra el Salamanca. Sin embargo, a pesar de todos estos aspectos, Carlos Abad no quiere darle más importancia al duelo ante el cuadro que entrena Yago Iglesias: “Si te digo la verdad, no miro la clasficación. Me preocupo de lo que toca ahora y lo que está en mi mano. Las notas se dan después del último partido de liga. Mientras, nos estamos jugando la nota”

El Compostela jugó ayer miércoles contra el Salamanca en el estadio Helmántico. Perdió 3-0 en lo que ha sido la segunda derrota de la temporada de los santiagueses. Abad espera que eso se note el domingo: “Seguramente deberían estar más cansados que nosotros. Jugar en un campo así es duro y luego está el viaje. Pero no es excusa. Hay equipos que juegan miércoles y domingo”.

Rubén de la Barrera tiene que combinar la implementación de su modelo de juego con la consecución de resultados. En ese sentido, el técnico va poco a poco dando consignas a los suyos, aunque las líneas maestras ya las tienen claras en el vestuario, empezando por el cambio de rol el portero: “Ahora tendrá un papel más importante porque vamos a intentar salir desde atrás para crear superioridad”, indica un Abad que no cree que el hecho de tener que jugar más con el pie le pueda perjudicar: “Me hacen gracia ese tipo de cosas de mi juego con el pie. Me siento cómodo y es un aspecto a trabajar pero no tengo ningún problema”

Por último, el canario se refirió a una posible suspensión de la competición por el crecimiento tan grande la de curva de contagios por COVID 19: “No había pensando hasta ahora en esa posibilidad, pero si tiene que pasar por seguridad sanitaria, que así sea, aunque no sería lo más conveniente para nosotros”.

El Deportivo recupera de cara a ese compromiso frente al Compostela a Diego Rolan y Uche Agbo y pierde a Nacho González, que vio la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir un partido de sanción.