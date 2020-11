Vázquez podría recuperar a Granero para el Dépor-Coruxo

Buenas noticias para Fernando Vázquez desde la enfermería. Borja Granero realizó gran parte del entrenamiento con sus compañeros y podría estar disponible para el Deportivo-Coruxo del domingo a las doce de la mañana en Riazor. El central no pudo jugar en el encuentro de la pasada jornada ante Unionistas en Salamanca por unas molestias en la rodilla.

El retorno del defensa sería una gran noticia para el técnico, ya que, con la baja segura por lesión de Derik Osede, tan sólo contaba con Mujaid como central del primer equipo. De hecho, Vázquez tuvo que retrasar la posición de Álex Bergantiños tras la lesión de Derik en el estadio Reina Sofía, entrenado al campo Uche Agbo, que compartió el doble pivote con Celso Borges.

La plantilla regresó a los entrenamientos después de tener un día de descanso. Ante las ausencias por lesión del mencionado Derik, Eneko Bóveda y Salva Ruiz, Vázquez llamó a varios futbolistas de la cantera. A los habituales Juan Rodríguez y Adri Castro, se unieron el central todavía en edad juvenil Trilli, el lateral derecho del Fabril Iván Guerrero y el izquierdo Boedo.

BORGES, CON CONFIANZA

Uno de los capitanes del Deportivo cree que el equipo mejoró en el último partido y espera que la línea ascendete continúe ante el Coruxo: “El equipo se va acomodando mejor. Salir de la pretemporada a la liga cuesta un poco pero ahora se nos ve más suelto y con más confianza”. En ese sentido, Borges considera que esta temporada es diferente por el particular sistema de competición: “Puedes hacer las cosas muy bien todo el año que luego llega el play off a paritdo único. Psicológicamente debmeos estar muy fuertes. Es un reto mental” El centrocampista ha sido llamado por la selección de Costa Rica para jugar la próxima semana partdos internacionales, aunque no se perderá ningún compromiso con el Dépor porque la Segunda División B para el siguiente fin de semana.