Vanessa Carvalho e David Korichei, gañadores da XVII edición do medio maratón Coruña 21, no que participaron case 4.000 persoas este domingo

A Coruña celebrou a XVII edición do Coruña 21, unha proba xa clásica do calendario deportivo anual da cidade e que este ano congregou 3.971 participantes entre as dúas probas: 1.977 persoas participantes na media maratón ás que se sumaron 1.994 persoas que tomaron parte na carreira da 5K, complementaria aos 21 quilómetros.

Por primeira vez na historia das competicións, a participación feminina superou á masculina con 1.038 mulleres e 956 homes na proba 5K. A alcaldesa, Inés Rey, destacou a alta participación feminina nesta edición e chamou a que “deixe de ser unha novidade para ser unha tradición”. Os resultados da proba poden consultarse na web www.carreirasgalegas.com.

A xornada arrincou ás 9.30 horas no Obelisco, punto de partida dun percorrido que pasou polos Cantóns, Ramón y Cajal, Salvador de Madariaga e os peiraos, para, xa posteriormente, bordear as praias de Riazor, Orzán e o Matadoiro, paso previo ao treito final por Santo André e Porta Real ata a chegada a meta, novamente no Obelisco.

A alcaldesa, xunto co concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez, participou na entrega de premios ás e aos atletas gañadores do medio maratón. Vanessa Carvalho e David Korichei os vencedores da proba en categoría feminina e masculina, respectivamente, cuns tempos de 1:14:57 e 1:04:04 seu paso pola meta.

“Xornadas como a de hoxe amosan que A Coruña é sinónimo de deporte, e o compromiso do Goberno municipal é o de seguir apoiando aos clubes que forman parte tecido deportivo da cidade. Tamén melloraremos e ampliaremos as infraestruturas existentes, tanto en recintos cubertos como ao aire libre. Así o seguiremos a facer ao longo deste ano”, expuxo esta mañá

Ambos destacaron os bos datos de inscrición e participación rexistrados nesta edición da C21 e a 5K e lembrou que xa queda só un mes para a posta en marcha do circuíto de carreiras populares Coruña Corre 2025, que arrincará motores o vindeiro 15 de marzo coa carreira da Torre de Hércules como primeira data do calendario. As inscricións xa están abertas.