El deportivismo está indignado por lo que considera un atropello y una vulneración de sus derechos y tiene claro que no se van a quedar parados. Ya el pasado viernes, la Federación de Peñas convocó una manifestación por la calles de la ciudad. Fue una gran caravana de coches que recorrieron algunas de las principales vías de A Coruña, para cumplir con todas las medidas sanitarias por el coronavirus.

Pero este acto no será el único. Desde la Federación tienen claro que no van a dejar de pelear por intentar que se haga justicia. El pasado 20 de julio, un brote de COVID en la expedición del Fuenlabrada hizo que se tomase la decisión de aplazar el partido de Riazor, pero solo ese encuentro y no toda la jornada, cuando había horario unificado. Luis Martínez, su presidente, en declaraciones a DEPORTES COPE GALICIA, anuncia que no van a tirar la toalla: “Vamos a ir hasta el final, y hasta el final es ir hasta el final, a pedir la inhabilitación del presidente de la Liga. Hay que dar un paso más y creo que es el momento de hacerlo”.

EJEMPLO DE CIVISMO

La manifestación del pasado viernes, que terminó en la sede de la Federación Gallega de Fútbol, transcurrió de forma modélica, sin ningún tipo de incidente ni riesgos para la salud. En ese sentido, Luis Martínez quiere agradecer a todos los aficionados su magnífico comportamiento: “Un balance muy positivo, muy por encima de las expectativas que teníamos. Fue un ejemplo para toda España. La gente no se portó de diez, de 25”. Al frente de la caravana de coches, como estaba previsto, estuvo el entrenador blanquiazul., Fernando Vázquez, que tiene claro que les asiste la razón y que el Deportivo jugará la próxima campaña en Segunda División. El club sigue con todas las vías abiertas para intentar hacer valer sus derechos.