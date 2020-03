Valín: “Es más complicado que se reanude la Tercera o la Segunda B”

El fabrilista Jorge Valín compareció virtualmente ante los medios de comunicación para comentar sus sensaciones durante este periodo de confinamiento. Al igual que su entrenador Luisito, el defensor es poco optimista respecto a la posibilidad de poder reanudar la Tercera División con el filial blanquiazul. “Yo sí que creo que es más complicado que se reanude la Tercera y la Segunda B, que no son ligas profesionales y donde no se mueve el dinero que se mueve en Primera o Segunda”, comentó.

Valín debutó con el primer equipo en el primer encuentro de Luis César Sampedro en el banquillo. El Deportivo estaba en una situación muy delicada y visitaba a la Unión Deportiva Las Palmas cargado de bajas. La contienda terminó con derrota blanquiazul por 3-0. “Ya pasó un tiempo y fue un partido que no voy a olvidar, un sueño que pude hacer realidad. El partido no fue el mejor ni colectiva ni individualmente. La situación del equipo era bastante crítica y eso hizo que no pudiese quizás disfrutarlo todo lo que me hubiese gustado, pero lo que no va a cambiar es que fue un sueño realizado”, señaló el lateral diestro.

El futbolista coruñés no volvió a contar para el técnico tras ese encuentro. “No diría que fue decepcionante. Yo sé que es muy difícil asentarse en el primer equipo. Sí que tienes esa ilusión y yo la tenía, pero no creo que fuese una decepción para mí. Sé que soy jugador del Fabril, así lo pensaba en aquel momento y lo tomé como una oportunidad y no me puse muy triste viendo que no tenía continuidad. Siempre he tratado de entrenar lo mejor posible con el Fabril y esperar para ver si llegaban esas oportunidades”, declaró.